Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности, нейтралитет и безъядерный статус в переговорах с Россией.

– Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну. Это сейчас они стали в ультиматумы добавлять пункты, – отметил Зеленский в интервью с росСМИ.

Президент сообщил, что для него важно, чтобы это не была “еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум”.

– Нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан там, где пункты гарантий безопасности, всеми гарантами этой безопасности. Он обязательно должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, это два. И обязательно должен быть референдум в Украине, – перечислил Владимир Зеленский.

По словам президента, Зеленский и Путин с гарантами должны подписать договор и уже после этого пройдет референдум, который займет несколько месяцев.

– Мы договориться должны с президентом Российской Федерации, а чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть – и прийти на встречу ко мне в любую точку мира… Вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно – нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции, – перечислил Владимир Зеленский.

По его словам, в возможном референдуме смогут участвовать беженцы, которые покинули Украину.