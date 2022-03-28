Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати гарантії безпеки, нейтралітет та без’ядерний статус у переговорах із Росією.

– Ми готові на це йти. Це найголовніший пункт. Це був перший важливий пункт для Росії, наскільки я пам’ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це розпочали війну. Це зараз вони стали до ультиматумів додавати пункти, – зазначив Зеленський в інтерв’ю з росЗМІ.

Президент повідомив, що для нього важливо, щоб це не був “ще один папірець а-ля Будапештський меморандум”.

– Нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, яка буде підписана там, де пункти гарантій безпеки, усіма гарантами цієї безпеки. Він обов’язково має бути ратифікований парламентами країн-гарантів, це два. І обов’язково має бути референдум в Україні, – перерахував Володимир Зеленський.

За словами президента, Зеленський та Путін із гарантами мають підписати договір і вже після цього пройде референдум, який займе кілька місяців.

– Ми домовитися повинні з президентом Російської Федерації, а щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є – і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу … Ось ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо – нашого ним договори з підписами, з печатками, хоч кров’ю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все. Це все працюватиме далі. Далі ратифікація у парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції, – перерахував Володимир Зеленський.

За його словами, у можливому референдумі зможуть брати участь біженці, які покинули Україну.