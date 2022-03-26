Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении ответственности за несанкционированное распространение данных о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.
Верховная Рада приняла этот документ (№7189) 24 марта. Согласно данным в карточке закона на сайте ВР, он был возвращен с подписью президента 26 марта.
Как отмечается в пояснительной записке, в условиях полномасштабной российско-украинской войны граждане иногда распространяют информацию о перемещении международной военной помощи в Украину, а также о перемещении и расположении ВСУ или других военных формирований. Тем самым граждане помогают врагу.
Подписанный президентом закон дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 114-2.
Вводится уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации в условиях военного или чрезвычайного положения о:
• перемещении международной военной помощи в наше государство;
• движении или размещении Вооруженных сил Украины или других военных формирований Украины.
Согласно закону:
• Распространение информации о направлении международной военной помощи в Украину будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Речь идет о случаях, когда Генеральный штаб ВСУ не размещал такую информацию в открытом доступе и не разрешал ее обнародовать.
• За несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении ВСУ или других воинских формирований Украины предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
• Такие же действия, совершенные по сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или для информирования врага, или если они повлекли тяжкие последствия, — будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Недавно мэр Краматорска Александр Гончаренко жестко обратился к тем, кто продолжает распространять фото и видео, которыми может воспользоваться враг. Он, в частности, обвинил местных жителей в “сливе” информации о передвижении украинских бензовозов.