Чому не можна поширювати дані про ЗСУ і міжнародну допомогу – пояснення Міноборони

В Україні запровадили кримінальну відпровідальність за незаконне розповсюдження інформації про ЗСУ і міжнародну військову допомогу.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що відтепер злочином буде вважатися несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення і переміщення військової допомоги. За її словами, поширення цих даних завдає шкоди Україні, оскільки ворог моніторить їх і робить все можливе, аби надання цієї допомоги не відбулося.

Також злочином буде вважатися несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України та інших військових формувань.

Ганна Маляр пояснила, що розповсюдженням вважається поширення інформації всіма можливими каналами. Це можуть бути ЗМІ, інтернет, заяви і листи, адресовані третім особам, публічні виступи або поширення листівок.

Не вважається злочином, якщо ви передаєте цю інформацію правоохоронним органам або безпосередньо тій особі, якої ця інформація стосується.

Несанкціоноване розповсюдження означає, що ця інформація викладена до того, як її офіційно оприлюднив Генеральний штаб, або без письмового дозволу Генштабу. Однак Ганна Маляр додала, це стосується лише розповсюдження такої інформації під час воєнного стану.

Заступниця міністра оборони наголосила, що поширення інформації про оборонні або наступальні дії українських військових призводить до збільшення втрат особового складу ЗСУ та активізації ворога.

Тому тільки після того, як Генштаб офіційно оприлюднить дані про хід бойових дій, оборонну або наступальну операцію, їх можна поширювати.