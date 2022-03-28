Україна вимагає ввести спеціальну місію ООН до зони відчуження

Україна вимагає від Радбезу ООН негайно вжити заходів для демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та ввести туди спеціальну місію.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, це необхідно для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії унаслідок дій російських окупаційних військ.

– Окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження та Чорнобильську атомну електростанцію. Є дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком атомної електростанції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, а й інших країн Європи, – б’є на сполох Ірина Верещук.

Міністр наголошує: окупанти ігнорують ці загрози та продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів неподалік атомної станції.

– Десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортується російськими окупантами через місто Прип’ять за кілька сотень метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також розташоване на незначній відстані від АЕС. Нині там – сотні тонн боєприпасів, – зауважує міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Очільниця відомства звертає увагу світової спільноти на те, що останнім часом російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні.

– Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно, – додає Ірина Верещук.

Міністр наголошує, що дуже серйозні наслідки можуть мати й пожежі, що спалахнули в зоні відчуження, контроль та гасіння яких неможливі в повному обсязі через захоплення зони окупаційними військами РФ.

– Унаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які вітер може перенести на значні відстані, що загрожує радіацією не тільки Україні, а й іншим європейським країнам. Втрата контролю над зоною відчуження та неможливість повноцінного гасіння пожежі може загрожувати радіаційним об’єктам на цій території, – зазначила міністр.

Тож, наголошує Ірина Верещук, безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців.

Російсько-окупаційні війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС увечері 24 лютого, у перший день повномасштабної війни в Україні.

Після порушення верхнього шару ґрунту рухом великої кількості важкої військової техніки в зоні відчуження почалися коливання рівня радіації.

А вже 25 лютого на постах моніторингу зони відчуження Чорнобильської АЕС зафіксували зростання потужності гамма-випромінювання.

Нині в зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії спалахнула 31 пожежа – горять понад 10 тис. га лісів. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Євросоюзу.

Нагадаємо, що за ситуацією в містах країни можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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