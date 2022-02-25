Окупанти здійняли пилюку: у Чорнобильській зоні підвищився радіаційний фон

На постах моніторингу зони відчуження Чорнобильської АЕС зросли потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.

Про це повідомили в Державному спеціалізованому підприємстві Екоцентр.

Водночас речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час відеозвернення вдень 25 лютого зазначив, що рівень радіації не є критичним для Києва.

Радіаційний фон підвищився після того, як здійнялась пилюка від пересування російської важкої техніки забрудненою радіонуклідами територією.

– Цей пил осяде також на колесах та траках техніки й частково буде винесений за межі зони відчуження. Радіоактивного пилу надихаються й сам вороги, вивозячи його в легенях та на слизових оболонках, звідки змити його вже майже неможливо, – зазначили в спецпідприємстві Екоцентр.

Стан ядерних установок та інших об’єктів Чорнобильської атомної електростанції, зазначають у держагентстві, залишається без змін.

Російсько-окупаційні війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС увечері 24 лютого.

Після порушення верхнього шару ґрунту рухом великої кількості важкої військової техніки в зоні відчуження почалися коливання рівня радіації.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.