Російські загарбники продовжують наступ на Маріуполь (Донецька область). Водночас центр міста залишається під контролем українських військ.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Крім того, за інформацією розвідки, українські війська продовжують здійснювати локальні контратаки на північний захід від Києва (зокрема, в населених пунктах Ірпінь, Буча та Гостомель).

У розвідці уточнили, що в інших місцях війська РФ утримують блокувальні позиції, намагаючись реорганізувати та перегрупувати свої сили.

