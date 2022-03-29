Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив під час брифінгу у вівторок, 29 березня, що договір про гарантії безпеки України має бути схвалений на референдумі.

– Імплементація рішення договору щодо гарантій безпеки йтиме за наступною схемою: спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, за тим, як він має працювати. Після цього йтиме ратифікація парламентами країн-гарантів та парламентом України. Це ключове. Тобто ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір справді був консолідуючим для нас, – сказав Подоляк на брифінгу за підсумками переговорів, які пройшли з РФ у Стамбулі.

Він уточнив, що окремим пунктом договору пропонують зафіксувати позицію Росії та України та протягом 15 років проводити двосторонні переговори про статус української АР Крим та Севастополя.

– Окремим пунктом ми пропонуємо російській стороні таке: що Україна та Росія не будуть протягом цього часу, терміну, поки йдуть переговори, використовувати військові чи озброєні якісь сили для того, щоб вирішити питання Криму, – заявив Подоляк.

За його словами, питання щодо ОРДЛО обговорюватимуть на окремих переговорах між президентами України та Росії – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.