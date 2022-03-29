Украинские военные в боях под Харьковом ликвидировали Дениса Курило – российского полковника, командира 200 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга).

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, в боях под Харьковом 200 отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонных тактических группы. Потери одной 200 бригады составили более 1,5 тыс. военнослужащих.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 34-е сутки. Путинские войска обстреливают украинские города, жилые дома, больницы, школы.

Тем временем украинские военные уже ликвидировали несколько командующих российской захватнической армии. Так, недавно украинские военные ликвидировали Андрея Палия – заместителя командующего Черноморским флотом РФ.

С начала широкомасштабной войны России против Украины общие боевые потери российских захватчиков ориентировочно составляют около 17 200 человек личного состава.

Также Россия на войне против Украины уже потеряла 597 танков, 1 710 боевых бронированных машин, 127 самолетов и 129 вертолетов.

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Фото: СтратКом ВСУ