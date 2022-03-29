Украина может получить ряд преимуществ от договора о гарантиях безопасности – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, какие преимущества может получить Украина в случае утверждения договора о гарантиях безопасности.

Об этом во вторник, 29 марта, он рассказал в комментарии Фактам ICTV.

– Стамбул позволил зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ. Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета, – сказал Подоляк.

Он уточнил, что странами-гарантами становятся ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства – по вмешательству в любой конфликт на территории Украины и по “немедленным поставкам оружия”.

– Надо сказать, что этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не проявила в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям. Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности, – сообщил советник руководителя ОП.

Он добавил, что также Украина получит гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена.

– Это чрезвычайно важно – и в части финансирования объемных программ модернизация экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС. Отдельно скажу, что присутствие наряду с США, Британией, Турцией, Германией, прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двусторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам, – считает Подоляк.

Отдельно он прокомментировал раздел, который касается временно оккупированного Россией Крымского полуострова.