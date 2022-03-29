Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир

Украина может получить ряд преимуществ от договора о гарантиях безопасности – Подоляк

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, какие преимущества может получить Украина в случае утверждения договора о гарантиях безопасности.

Об этом во вторник, 29 марта, он рассказал в комментарии Фактам ICTV.

– Стамбул позволил зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ. Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета, – сказал Подоляк.

Он уточнил, что странами-гарантами становятся ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства – по вмешательству в любой конфликт на территории Украины и по “немедленным поставкам оружия”. 

– Надо сказать, что этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не проявила в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям. Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности, – сообщил советник руководителя ОП.

Он добавил, что также Украина получит гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. 

– Это чрезвычайно важно – и в части финансирования объемных программ модернизация экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС. Отдельно скажу, что присутствие наряду с США, Британией, Турцией, Германией, прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двусторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам, – считает Подоляк.

Отдельно он прокомментировал раздел, который касается временно оккупированного Россией Крымского полуострова.

– Прямые двусторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет – это революционное предложение. Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, это позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны, – резюмировал советник.

Читайте
Украина предложила подписать международный договор о гарантиях безопасности: ключевые пункты

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка