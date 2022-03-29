Україна може отримати низку переваг від договору про гарантії безпеки – Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, які переваги може отримати Україна у разі затвердження договору про гарантії безпеки.
Про це у вівторок, 29 березня, він розповів у коментарі Фактам ICTV.
– Стамбул дозволив зафіксувати низку найважливіших договірних позицій, які взяла до розгляду РФ. Договір про гарантії безпеки, по суті, передбачає не теоретично, а на практиці отримання дієвого інструменту захисту нашої території та суверенітету, – сказав Подоляк.
Він уточнив, що країнами-гарантами стають провідні армії світу, зокрема з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов’язання – щодо втручання у будь-який конфлікт на території України та щодо “негайного постачання зброї”.
– Треба сказати, що цей договір дозволяє також розпочати перегляд старої моделі глобальної безпеки, яка не виявила в нинішній ситуації ефективності, та перейти до більш дієвих моделей. Україна виглядає саме як ініціатор реформи глобальної архітектури безпеки, – повідомив радник керівника ОП.
Він додав, що також Україна отримає гарантії обов’язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена.
– Це надзвичайно важливо – і щодо фінансування об’ємних програм модернізації економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС. Окремо скажу, що присутність Росії поряд із США, Британією, Туреччиною, Німеччиною та іншими країнами як країни-підписанта багатостороннього договору накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат. Тільки в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов’язковості за юридичними договорами, – вважає Подоляк.
Окремо він прокоментував розділ, що стосується тимчасово окупованого Росією Кримського півострова.
– Прямі двосторонні переговори щодо кримської проблематики та фіксація нинішнього становища на 15 років – це революційна пропозиція. Оскільки це означає, як мінімум, повернення теми Криму до переговорного порядку денного. До того росіяни категорично відмовлялися від цього. Крім того, це дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання – ключ до спільного припинення війни, – резюмував радник.