Україна може отримати низку переваг від договору про гарантії безпеки – Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, які переваги може отримати Україна у разі затвердження договору про гарантії безпеки.

Про це у вівторок, 29 березня, він розповів у коментарі Фактам ICTV.

– Стамбул дозволив зафіксувати низку найважливіших договірних позицій, які взяла до розгляду РФ. Договір про гарантії безпеки, по суті, передбачає не теоретично, а на практиці отримання дієвого інструменту захисту нашої території та суверенітету, – сказав Подоляк.

Він уточнив, що країнами-гарантами стають провідні армії світу, зокрема з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов’язання – щодо втручання у будь-який конфлікт на території України та щодо “негайного постачання зброї”.

– Треба сказати, що цей договір дозволяє також розпочати перегляд старої моделі глобальної безпеки, яка не виявила в нинішній ситуації ефективності, та перейти до більш дієвих моделей. Україна виглядає саме як ініціатор реформи глобальної архітектури безпеки, – повідомив радник керівника ОП.

Він додав, що також Україна отримає гарантії обов’язкового входження до єдиного ринку Євросоюзу як повноцінного члена.

– Це надзвичайно важливо – і щодо фінансування об’ємних програм модернізації економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС. Окремо скажу, що присутність Росії поряд із США, Британією, Туреччиною, Німеччиною та іншими країнами як країни-підписанта багатостороннього договору накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат. Тільки в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов’язковості за юридичними договорами, – вважає Подоляк.

Окремо він прокоментував розділ, що стосується тимчасово окупованого Росією Кримського півострова.