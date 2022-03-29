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Факты / Украина

Захватчики обстреляли один из районов Днепропетровщины кассетными боеприпасами

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Захватчики обстреляли один из районов Днепропетровщины кассетными боеприпасами

В Днепропетровской области российские войска обстреляли кассетными боеприпасами один из населенных пунктов Криворожского района.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 28 марта со стороны российских захватчиков был зафиксирован реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня Торнадо-С. Четыре ракеты были оснащены запретными кассетными боеприпасами.

Правоохранители и работники взрывотехнической службы обнаружили и изъяли фрагменты вражеских ракет. Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется.

Захватчики обстреляли один из районов Днепропетровщины кассетными боеприпасами / 4 фотографии

Днепропетровская областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора в очередной раз отметили, что такие действия России представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрещении кассетного оружия.

Кассетные бомбы — оружие, которое разбрасывает над зоной поражения разрывные суббоеприпасы небольшого размера. Они в свою очередь рассеиваются и поражают значительно большую территорию. Этот вид оружия критикуют за нанесение обширного вреда.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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