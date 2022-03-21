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Факты / Украина / Общество

Для большей разрухи и убийства людей. РФ использует против Украины кассетные бомбы

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Зброя

В ходе военных действий Россия использует против Украины кассетные бомбы, которые значительно увеличивают ущерб и потери.

По данным Bellingcat, они применялись для обстрела объектов в Харьковской и Сумской областях.

Кассетные бомбы — оружие, которое разбрасывает над зоной поражения разрывные суббоеприпасы небольшого размера. Они в свою очередь рассеиваются и поражают значительно большую территорию.

Этот вид оружия критикуют за нанесение обширного вреда. Сейчас более ста стран мира подписали Конвенцию о кассетных бомбах, которая запрещает их использование. Однако в этом списке нет России и Украины.

Во время боевых действий специалисты зафиксировали применение кассетных бомб.

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Например, есть признаки, что в Харькове они использовались 25 февраля в районе жилых кварталов, недалеко от детской больницы.

— Россия использует реактивные снаряды с кассетными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 Ураган и БМ-30 Смерч. Эти ракеты имеют кассетную боевую часть, в которой находятся суббоеприпасы и которая в конце полета отделяется от хвостовой части с двигателем. После рассеивания боеприпасов ракетный двигатель и остатки боеголовки продолжают лететь дальше по траектории и зачастую втыкаются в землю, — говорится в сообщении.

Максимальная дальность полета ракет Урагана и Смерча — 35 и 70 км соответственно. Это значит, что они могут наносить удары с территории РФ.

Попал под обстрел кассетными боеприпасами и детский сад в Ахтырке Сумской области.

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Даже если применять кассетные боеприпасы по военным объектам, они смертоносны для мирного населения, поскольку часто остаются неразорвавшиеся единицы, которые могут угрожать жизни людей.

Но в жилых кварталах это вообще неприемлемо и рассчитано на убийство простых граждан.

Источник: Bellingcat

Фото: Александр Мережко (скрин)

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