У Дніпропетровській області російські війська обстріляли касетними боєприпасами один із населених пунктів Криворізького району.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 28 березня з боку російських загарбників зафіксували реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню Торнадо-С. Чотири ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами.

Правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби виявили та вилучили фрагменти ворожих ракет. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточняється.

Загарбники обстріляли один з районів Дніпропетровщини касетними боєприпасами / 4 фотографии

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора вкотре зауважили, що такі дії Росії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

Касетні бомби – зброя, яка розкидає над зоною враження розривні суббоєприпаси невеликого розміру. Вони своєю чергою розсіюються і вражають значно більшу територію. Цей вид зброї критикують за завдання великої шкоди.