У Дніпропетровській області російські війська обстріляли касетними боєприпасами один із населених пунктів Криворізького району.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, 28 березня з боку російських загарбників зафіксували реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню Торнадо-С. Чотири ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами.
Правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби виявили та вилучили фрагменти ворожих ракет. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточняється.
Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
В Офісі генпрокурора вкотре зауважили, що такі дії Росії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.
Касетні бомби – зброя, яка розкидає над зоною враження розривні суббоєприпаси невеликого розміру. Вони своєю чергою розсіюються і вражають значно більшу територію. Цей вид зброї критикують за завдання великої шкоди.