Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 34 день війни
Вбили Вбили
144 дітей
Поранили Поранили
>220 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Загарбники обстріляли один з районів Дніпропетровщини касетними боєприпасами

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Загарбники обстріляли один з районів Дніпропетровщини касетними боєприпасами

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли касетними боєприпасами один із населених пунктів Криворізького району.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 28 березня з боку російських загарбників зафіксували реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню Торнадо-С. Чотири ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами.

Правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби виявили та вилучили фрагменти ворожих ракет. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточняється.

Загарбники обстріляли один з районів Дніпропетровщини касетними боєприпасами / 4 фотографии

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора вкотре зауважили, що такі дії Росії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

Касетні бомби – зброя, яка розкидає над зоною враження розривні суббоєприпаси невеликого розміру. Вони своєю чергою розсіюються і вражають значно більшу територію. Цей вид зброї критикують за завдання великої шкоди.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка