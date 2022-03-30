Россия, заминировав Черное море, пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины. С начала войны против Украины РФ совершает противоправную деятельность своих военно-морских сил в Черном море.

— Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов, — отметили в министерстве.

В МИД уточнили, что по результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые, по состоянию на начало 2022 года, не состояли на учете Военно-Морских Сил ВСУ.

— Эти мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь, — говорится в заявлении.

Поэтому Россия, используя морские мины с захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокации и дискредитации Украины перед международными партнерами.

В министерстве отметили, что сознательное использование Россией дрейфующих морских мин делает их де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

В то же время Украина уже оповестила Международную морскую организацию об использовании Россией дрейфующих мин в Черном море.