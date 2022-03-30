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Факти / Україна

Росія використовує міни в Чорному морі, захоплені в 2014 році – МЗС України

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Росія використовує міни в Чорному морі, захоплені в 2014 році – МЗС України

Росія, замінувавши Чорне море, намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України. Від початку війни проти України РФ вчиняє протиправну діяльність своїх військово-морських сил у Чорному морі.

– Окрім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів, – зазначили у міністерстві.

У МЗС уточнили, що за результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил ЗСУ.

– Ці міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення і тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь, – йдеться у заяві.

Відтак, Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами.

У міністерстві наголосили, що свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, перш за все, цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток.

Водночас Україна вже сповістила Міжнародну морську організацію про використання Росією дрейфуючих мін у Чорному морі.

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Джерело: МЗС

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