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Факты / Украина

В Попасной войска РФ обстреляли многоэтажку: пострадали люди в бомбоубежище

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Попасной войска РФ обстреляли многоэтажку: пострадали люди в бомбоубежище

В городе Попасная Луганской области в результате российских обстрелов получили ранения местные жители, которые находились в бомбоубежище.

Как сообщили в полиции Луганской области, это произошло 29 марта, когда враг открыл огонь по многоэтажному дому в этом городе.

Всего за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 35 фактов обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Золотое и поселка Синецкий. В полиции подчеркивает, что враг обстреливает мирное население из разного вида вооружения, включая и авиаудары.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что сегодня примерно в 6.30 российские войска открыли огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам одного из районов Лисичанска.

По его словам, в результате обстрелов есть значительные разрушения многоэтажек и жертвы среди населения. Как сообщили в ГСЧС, удалось спасти пять человек, восемь эвакуировали в безопасные места. К сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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