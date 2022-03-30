В городе Попасная Луганской области в результате российских обстрелов получили ранения местные жители, которые находились в бомбоубежище.

Как сообщили в полиции Луганской области, это произошло 29 марта, когда враг открыл огонь по многоэтажному дому в этом городе.

Всего за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 35 фактов обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Золотое и поселка Синецкий. В полиции подчеркивает, что враг обстреливает мирное население из разного вида вооружения, включая и авиаудары.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что сегодня примерно в 6.30 российские войска открыли огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам одного из районов Лисичанска.

По его словам, в результате обстрелов есть значительные разрушения многоэтажек и жертвы среди населения. Как сообщили в ГСЧС, удалось спасти пять человек, восемь эвакуировали в безопасные места. К сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека.