Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Украинские пчелы на Херсонщине убили трех оккупантов и “вывели из строя” еще 25

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Украинские пчелы на Херсонщине убили трех оккупантов и “вывели из строя” еще 25

Трое российских оккупантов погибли от укусов пчел, а еще 25 из них попали на больничные койки. Об этом сообщает Kherson-news.

Инцидент имел место близ поселка Челбурда (в прошлом – Пролетарка) Олешковского района Херсонской области. Там насекомые из ульев, оставленных без присмотра, проснулись и налетели на территорию воинской части, захваченную российскими солдатами.

Насекомые были голодны, поскольку не получили свой обычный прикорм, который пасечники дают им с наступлением тепла.

— Голодные пчелы действовали особенно агрессивно, троим захватчикам их нападение стоило жизни. Остальные 25 также надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа, – отмечают херсонские журналисты.

Напомним, что ранее в небе над поселком Каланчак, что на Херсонщине, потерпел крушение вражеский истребитель. Пара диких гусей попали в двигатель самолета, после чего он свалился в болото.

Читайте
Российские военные готовы бежать из Украины и мечтают о ротации: СБУ перехватила разговор

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка