Украинские пчелы на Херсонщине убили трех оккупантов и “вывели из строя” еще 25

Трое российских оккупантов погибли от укусов пчел, а еще 25 из них попали на больничные койки. Об этом сообщает Kherson-news.

Инцидент имел место близ поселка Челбурда (в прошлом – Пролетарка) Олешковского района Херсонской области. Там насекомые из ульев, оставленных без присмотра, проснулись и налетели на территорию воинской части, захваченную российскими солдатами.

Насекомые были голодны, поскольку не получили свой обычный прикорм, который пасечники дают им с наступлением тепла.

— Голодные пчелы действовали особенно агрессивно, троим захватчикам их нападение стоило жизни. Остальные 25 также надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа, – отмечают херсонские журналисты.

Напомним, что ранее в небе над поселком Каланчак, что на Херсонщине, потерпел крушение вражеский истребитель. Пара диких гусей попали в двигатель самолета, после чего он свалился в болото.