Українські бджоли на Херсонщині вбили трьох окупантів та “вивели з ладу” ще 25

Троє російських окупантів загинули від укусів бджіл, а ще 25 із них потрапили на лікарняні ліжка. Про це повідомляє Kherson-news.

Інцидент трапився поблизу селища Челбурда (раніше – Пролетарка) Олешківського району Херсонської області. Там комахи з вуликів, залишених без нагляду, прокинулися і налетіли на територію військової частини, яку захопили російські солдати.

Комахи були голодні, оскільки не отримали свого звичайного прикорму, який пасічники дають їм із настанням тепла.

– Голодні бджоли діяли особливо агресивно, трьом загарбникам їхній напад коштував життя. Інші 25 також надовго запам’ятають, що Україні захищатись від ворога допомагає сама природа, – зазначають херсонські журналісти.

Нагадаємо, що раніше в небі над селищем Каланчак, що на Херсонщині, зазнав аварії ворожий винищувач. Пара диких гусей потрапили у двигун літака, після чого він упав у болото.