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Факты / Мир

Данилов подозревает, что к взрывам в РФ могут быть причастны местные

Анастасия Гевко редактор ленты
Олексій Данілов

К взрывам на нефтебазе Белгорода в Российской Федерации могут быть причастны местные жители, которые начинают что-то понимать.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона в пятницу, 1 апреля.

– Противоречия накапливаются. Общество на территории РФ начинает что-то понимать. К примеру, то, что произошло у них сегодня утром, когда на территории “Белгородской народной республики” произошел взрыв на нефтебазе – они сейчас почему-то говорят, что это сделали мы. Нашей информации это совсем не соответствует. Мы это не комментируем, – сказал Данилов.

Он также призвал ожидать, что подобные ситуации могут происходить по всей территории России.

– Они должны понимать, что это может быть по всей территории Российской Федерации. Мы к ним не приходили, мы не шли на них войной. И когда сейчас господин Песков говорит, что это не способствует переговорам… А способствует, когда убивают наших детей, наших женщин, когда они делают то безобразие на нашей территории? Это какие-то больные люди. Я вообще не понимаю, – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов заявил, что не знает, о чем вообще можно договариваться с РФ.

– Они во время переговоров не разрешают забрать детей, организовать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И врут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов. Где они их здесь нашли, я не знаю, – резюмировал он.

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