К взрывам на нефтебазе Белгорода в Российской Федерации могут быть причастны местные жители, которые начинают что-то понимать.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона в пятницу, 1 апреля.

– Противоречия накапливаются. Общество на территории РФ начинает что-то понимать. К примеру, то, что произошло у них сегодня утром, когда на территории “Белгородской народной республики” произошел взрыв на нефтебазе – они сейчас почему-то говорят, что это сделали мы. Нашей информации это совсем не соответствует. Мы это не комментируем, – сказал Данилов.

Он также призвал ожидать, что подобные ситуации могут происходить по всей территории России.

– Они должны понимать, что это может быть по всей территории Российской Федерации. Мы к ним не приходили, мы не шли на них войной. И когда сейчас господин Песков говорит, что это не способствует переговорам… А способствует, когда убивают наших детей, наших женщин, когда они делают то безобразие на нашей территории? Это какие-то больные люди. Я вообще не понимаю, – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов заявил, что не знает, о чем вообще можно договариваться с РФ.