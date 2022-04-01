До вибухів на нафтобазі Бєлгорода в Російській Федерації можуть бути причетні місцеві жителі, які починають щось розуміти.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону у п’ятницю, 1 квітня.

– Суперечності накопичуються. Суспільство в РФ починає щось розуміти. Приміром, те, що сталося у них сьогодні вранці, коли на території “Бєлгородської народної республіки” стався вибух на нафтобазі – вони чомусь кажуть, що це зробили ми. Нашій інформації це зовсім не відповідає. Ми цього не коментуємо, – сказав Данілов.

Він також закликав очікувати, що такі ситуації можуть відбуватися на всій території Росії.

– Вони мають розуміти, що це може бути на всій території Російської Федерації. Ми до них не приходили, ми не йшли на них війною. І коли на сьогодні пан Пєсков каже, що це не сприяє переговорам… А сприяє, коли вбивають наших дітей, наших жінок, коли вони роблять те неподобство на нашій території? Це якісь хворі люди. Я взагалі не розумію, – наголосив секретар РНБО.

Данілов заявив, що не знає, про що взагалі можна домовлятися із РФ.

– Вони під час переговорів не дають змоги забрати дітей, організувати евакуаційні коридори для цивільного населення. І брешуть на увесь світ, що вони нібито тут нічим не займаються, крім того, що знищують якихось нацистів. Де вони їх тут знайшли, я не знаю, – резюмував він.