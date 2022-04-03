Питання щодо нейтрального статусу України планують винести на референдум для того, щоб остаточне рішення ухвалив український народ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів голова фракції Слуга народу та член переговорної групи Давид Арахамія.

– Якщо буде підписаний договір про гарантії безпеки, і ми повністю будемо розуміти, що Україна захищена, то наступною задачею буде внесення змін до Конституції щодо позаблокового нейтрального статус. І, звичайно, для того, щоб це зробити ми хочемо провести референдум. Тобто, це вирішуватиме український народ, не українські політики. Це дуже важливо для нас, ми відпочатку наполягали. Російська сторона спочатку активно протидіяла цьому, але згодом вони теж погодилися, що це єдиний вихід із цієї ситуації, – сказав Арахамія.

Він зазначив, що загальнонаціональний референдум неможливо проводити в умовах військового чи надзвичайного стану.

– Потрібно, щоб Росія вивела всі свої війська хоча б туди, де вони перебували 23 лютого. Тільки після цього люди мають повернутися. Референдум приблизно має вигляд виборчого процесу. На виборчих ділянках люди будуть віддавати свої голоси, – додав Арахамія.

Якщо народ України обере інший шлях і не проголосує за нейтральний статус, це означатиме, що договір про гарантії безпеки не матиме юридичної сили.

За словами Арахамії, в такому випадку ми, можливо, повернемося до стану війни, або до нового раунду перемовин.