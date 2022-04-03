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Факти / Україна

Кличко розповів, коли можна буде повертатися до Києва

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Кличко розповів, коли можна буде повертатися до Києва

Мер Києва Віталій Кличко попросив городян не повертатись до столиці ще тиждень. Про це він сказав у ефірі Фактів ICTV.

Мер уточнив, що ще кілька днів тому довкола Києва тривали бої, також триває обстріл столиці росіянами. За його словами, поки що влада не може гарантувати безпеку через авіаудари.

– Тому просимо ще кілька днів почекати і, можливо, через тиждень, можна буде вже повернутися до цього питання. На сьогоднішній день, переймаючись безпекою людей, я раджу почекати, – сказав Кличко.

За словами мера, він спирається на поради, які пропонують військові.

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