За последние сутки произошла ракетная атака на Одессу, обстрелы Харькова и бои в Луганской области. В то же время Киевскую область удалось полностью освободить от российских захватчиков.

Об этом говорится в сводках областных военных администраций по состоянию на утро воскресенья, 3 апреля, которые есть в распоряжении Фактов ICTV.

Во многих областях Украины ночь прошла относительно спокойно. Речь идет о Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

В Полтавской области сегодня утром было тихо. О пострадавших в результате вчерашнего вражеского обстрела аэродрома в Миргороде не сообщалось.

В Одессе сегодня утром раздалась воздушная тревога и примерно в 6.00 произошла ракетная атака. Украинские силы ПВО часть ракет уничтожили. Известно, что российские войска нанесли удар по одному из объектов критической инфраструктуры Одессы. Последствия сейчас выясняются.

Харьков враг снова ночью обстреливал из артиллерии. Российские захватчики били по жилым районам. Информация о пострадавших уточняется.

В Харьковской области происходят бои в Изюмском направлении. Там продолжается эвакуация людей. В Балаклее (на временно оккупированной территории) враг обстрелял больницу. Пострадавших в результате обстрелов нет. В то же время пациенты и персонал больницы нуждаются в эвакуации.

В Донецкой области сохраняется стабильная ситуация. Враг обстреливал Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Торецк, Очеретинскую общину. В результате этого получили многочисленные повреждения жилые дома, произошло прямое попадание в школу и церковь.

По Бахмуту (Донецкая область) войска РФ выпустили ракеты. Один человек погиб.

Город Мариуполь остается заблокированным российскими захватчиками.

В Луганской области происходят постоянные обстрелы городов, идут бои в отдельных кварталах Рубежного и Попасной. В Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажных домов и магазина, в Рубежном — пяти объектов жилого фонда, а в Лисичанске — двух. Вчера в области удалось эвакуировать 2 700 человек (больше всего из Лисичанска – 1 800).

В Николаевской области враг обстрелял один из населенных пунктов. Информация о разрушениях выясняется. В течение ночи раздавались воздушные тревоги по всей области. В настоящее время продолжаются спасательно-розыскные работы в Николаеве после ракетного удара российских захватчиков. В освобожденных населенных пунктах области возобновляется электро- и газоснабжение.

В Херсонской области ситуация остается сложной. На территории региона продолжаются взрывы и обстрелы. Среди погибших мирных жителей есть дети. Из-за убийства гражданского населения прокуратура уже открыла ряд производств. В селах, где находятся российские захватчики, очень критическая ситуация: уничтожена почти вся инфраструктура.

Что касается Черниговской области, украинская армия продолжает ее освобождать от врага. В освобожденные общины области Черниговская областная военная администрация организует доставку гуманитарной помощи (продуктов и лекарств). Вчера вечером удалось доставить в Чернигов 10 машин скорой помощи, укомплектованных лекарствами. Ночью в Чернигове один раз раздавалась воздушная тревога.

Киевская область освобождена от войск РФ. Ночью несколько раз звучала воздушная тревога, но ситуация контролируемая. Украинские силы обороны продолжают зачистку освобожденных пунктов и уже начали разминирование.

Многие мины и ловушки обнаружены в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. Самые опасные места – на севере Бучанского и Вышгородского районов. Вооруженные силы Украины продолжают усиленную зачистку. В освобожденных населенных пунктах продолжается усиленный комендантский час до 6.00 5 апреля.

Фото: Генштаб ВСУ