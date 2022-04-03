Протягом останньої доби відбулася ракетна атака на Одесу, обстріли Харкова та бої на Луганщині. Водночас Київську область вдалося повністю звільнити від російських загарбників.

Про це йдеться у зведеннях обласних військових адміністрацій станом на ранок неділі, 3 квітня, що є в розпорядженні Фактів ICTV.

У багатьох областях України ніч минула відносно спокійно. Йдеться про Волинську, Закарпатську, Рівненську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку, Вінницьку, Кіровоградську, Запорізьку, Дніпропетровську, Житомирську, Сумську та Черкаську області.

На Полтавщині сьогодні зранку було тихо. Про постраждалих внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу аеродрому в Миргороді не повідомлялося.

В Одесі сьогодні зранку пролунала повітряна тривога та приблизно о 6.00 відбулася ракетна атака. Українські сили ППО частину ракет знищили. Відомо, що російські війська завдали удару по одному з об’єктів критичної інфраструктури Одеси. Наслідки зараз з’ясовуються.

Харків ворог знову вночі обстрілював із артилерії. Російські загарбники били по житлових районах. Інформація про постраждалих уточнюється.

У Харківській області відбуваються бої в Ізюмському напрямку. Там продовжується евакуація людей. У Балаклеї (на тимчасово окупованій території) ворог обстріляв лікарню. Постраждалих унаслідок обстрілу немає. Водночас пацієнти та персонал лікарні потребують евакуації.

У Донецькій області зберігається стабільно напружена ситуація. Ворог обстрілював Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Торецьк, Очеретинську громаду. Внаслідок цього зазнали численних пошкоджень житлові будинки, сталося пряме влучання у школу та церкву.

По Бахмуту (Донецька область) війська РФ випустили ракети. Одна людина загинула.

Місто Маріуполь залишається заблоковане російськими загарбниками.

У Луганській області відбуваються постійні обстріли міст, йдуть бої в окремих кварталах Рубіжного та Попасної. У Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхових будинків та магазину, у Рубіжному — п’ятьох об’єктів житлового фонду, а в Лисичанську — двох. Вчора з області вдалося евакуювати 2 700 людей (найбільше з Лисичанська – 1 800).

У Миколаївській області ворог обстріляв один із населених пунктів. Інформація щодо руйнувань з’ясовується. Протягом ночі лунали повітряні тривоги по всій області. Наразі тривають рятувально-пошукові роботі в Миколаєві після ракетного удару російських загарбників. У звільнених населених пунктах області відновлюється електро- та газопостачання.

У Херсонській області ситуація залишається складною. На території регіону тривають вибухи та обстріли. Серед загиблих мирних жителів є діти. Через вбивство цивільного населення прокуратура вже відкрила низку проваджень. У селах, де перебувають російські загарбники, дуже критична ситуація: знищено майже всю інфраструктуру.

Що стосується Чернігівської області, українська армія продовжує її звільняти від ворога. У звільнені громади області Чернігівська обласна військова адміністрація організовує доставку гуманітарної допомоги (продуктів та ліків). Вчора ввечері вдалося доправити до Чернігова 10 швидких допомог, укомплектованих ліками. Вночі в Чернігові один раз лунала повітряна тривога.

Київська область звільнена від військ РФ. Вночі декілька раз лунала повітряна тривога, але загалом ситуація контрольована. Українські сили оборони продовжують зачистку визволених пунктів та вже почали розмінування.

Багато мін та пасток виявлено в населених пунктах вздовж Житомирської траси. Найнебезпечніші місця – на півночі Бучанського та Вишгородського районів. Збройні сили України продовжують там посилену зачистку. У визволених населених пунктах триває посилена комендантська година до 6.00 5 квітня.

Фото: Генштаб ЗСУ