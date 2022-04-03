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Факты / Украина

Россия хуже ИГИЛ: Кулеба призвал миссию суда в Гааге приехать в Бучу

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие освобожденные от путинских войск города и поселки Киевской области.

Он просит миссии собрать на месте доказательства военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершали российские военные против мирных жителей.

– Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них. Невозможно было представить это в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. РФ хуже, чем ИГИЛ, — отметил Кулеба.

Министерство иностранных дел Украины уже направило соответствующий запрос в Международный уголовный суд. В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных за убийства, пытки, мародерство и изнасилование мирных украинцев.

31 марта официально стало известно, что украинские защитники освободили Бучу в Киевской области от российских захватчиков. Что местные жители рассказывают о зверствах российских оккупантов в Буче — читайте в материале.

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Источник: МИД

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