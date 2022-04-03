Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших звільнених від путінських військ міст і селищ Київської області.

Він просить місії зібрати на місці докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняли російські військові проти мирних жителів.

– Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, знаходячись у цих селах і містах і також відходячи з них. Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. РФ гірша, ніж ІДІЛ, – зазначив Кулеба.

Міністерство закордонних справ України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду. Водночас Дмитро Кулеба зауважив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах, щоб притягнути до відповідальності всіх російських військових за вбивства, тортури, мародерство і ґвалтування мирних українців.

31 березня офіційно стало відомо, що українські захисники звільнили Бучу у Київській області від російських загарбників. Що місцеві жителі розповідають про звірства російських окупантів у Бучі – читайте у матеріалі.