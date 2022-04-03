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Факти / Україна

Росія гірша за ІДІЛ: Кулеба закликав місію суду в Гаазі приїхати до Бучі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших звільнених від путінських військ міст і селищ Київської області.

Він просить місії зібрати на місці докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняли російські військові проти мирних жителів.

– Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, знаходячись у цих селах і містах і також відходячи з них. Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. РФ гірша, ніж ІДІЛ, – зазначив Кулеба.

Міністерство закордонних справ України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду. Водночас Дмитро Кулеба зауважив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах, щоб притягнути до відповідальності всіх російських військових за вбивства, тортури, мародерство і ґвалтування мирних українців.

31 березня офіційно стало відомо, що українські захисники звільнили Бучу у Київській області від російських загарбників.  Що місцеві жителі розповідають про звірства російських окупантів у Бучі – читайте у матеріалі.

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Джерело: МЗС

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