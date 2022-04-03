Российская Федерация хочет захватить юг Украины и Донбасс, но украинские Вооруженные силы усиливают оборону на восточных направлениях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время регулярного вечернего видеообращения 2 апреля.

— Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Осознают, что враг имеет резервы усиления давления на востоке. В чем цель русских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас: нашу свободу, нашу землю, наших людей. Делать все для защиты, – сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что украинские защитники и продолжают возвращать контроль над общинами в Киевской и Черниговской областях.

— Все больше украинских национальных флагов в временно оккупированных районах. Вооруженные силы Украины не отпускают захватчиков без боя, нанося огненное поражение, уничтожают всех, до кого разрешают дотянуться наши возможности, – сказал президент.

Он добавил, что Мариуполь продолжает сдерживать значительную часть вражеских сил, а благодаря этому и сопротивления в других городах Украины, наше государство получило бесценное время, что позволило ломать тактику врага и ослаблять его возможности.

В то же время президент Зеленский добавил, что Украине придется добыть мир в борьбе.

— Мир для нас не будет и следствием каких-либо решений врага где-нибудь в Москве. Не надо питать пустые надежды, что они просто уйдут с нашей земли. Мы можем только выбороть мир. Можем получить его в тяжелых боях и параллельно – на переговорах, и параллельно – в ежедневном энергичном труде, — сказал Владимир Зеленский.

Он выразил разочарование в объемах военной поддержки со стороны Запада.

— К сожалению, Украина так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем. Не получила самолеты. Не получила того, что могли предоставить партнеры. Могли – и еще могут, – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что каждая российская ракета, ударившая по украинским городам, только добавляет черную краску до того, как в истории будут описаны все, от кого зависело решение, помогать ли Украине с современным оружием.

Президент Украины особо выразил благодарность жителям города Энергодар, которые в течение 2 апреля вышли на митинг для защиты своего города и государства.

– В ответ оккупанты открыли огонь и использовали гранаты против абсолютно мирных людей. Которые – на своей земле, в своем праве. За каждого раненого ответит. А украинский характер все равно не покорить. Никаким давлением. Никаким насилием. Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Я благодарен всем, кто боится и выходит, – сказал президент Зеленский.

По его словам, когда люди протестуют, то оккупанту сложнее уничтожить нас и нашу свободу.