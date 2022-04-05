Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к местным жителям на фоне информации о том, что российские войска сосредоточивают свои усилия на захвате города.

Прежде всего он подчеркнул, что Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля — это два разных города с точки зрения обороноспособности.

– Харьков хорошо вооружен и хорошо подготовлен к обороне. Во-вторых, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что взять Харьков для нашего врага невозможна задача. В-третьих, российские войска готовились взять за три дня всю Украину. За это время оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили множество населенных пунктов страны, — объяснил Терехов.

Также мэр Харькова добавил, что российские захватчики хотят посеять панику среди населения и деморализовать его. Но нужно не дать им возможности этого сделать.

Игорь Терехов призвал всех харьковчан не поддаваться панике, верить в украинскую армию. Он подчеркнул: Харьков был, есть и будет Украиной.

Накануне представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские захватчики сосредотачивают свои основные усилия на захвате Харькова и окружении группировки украинских войск на Донбассе.

По его словам, враг продолжает блокировать Харьков, обстреливает город из артиллерии.