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Факти / Україна

Харків 24 лютого і 5 квітня – це два різні міста: Терехов про загрозу наступу військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Харків 24 лютого і 5 квітня – це два різні міста: Терехов про загрозу наступу військ РФ

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до місцевих жителів на тлі інформації про те, що російські війська зосереджують свої основні зусилля на захопленні міста.

Передусім він наголосив, що Харків 24 лютого і Харків 5 квітня – це два різних міста з точки зору обороноздатності.

– Харків добре озброєний і добре підготовлений до оборони. По-друге, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що взяти Харків для нашого ворога неможливе завдання. По-третє, російські війська готувалися взяти за три дні всю Україну. За цей час окупаційні війська відступили від Києва, Житомира, Сум та Чернігова. Наші війська звільнили безліч населених пунктів країни, – пояснив Терехов.

Також мер Харкова додав, що російські загарбники хочуть посіяти паніку серед населення і деморалізувати його. Але потрібно не дати їм можливості це зробити.

Ігор Терехов закликав усіх харківян не піддаватися паніці, вірити в українську армію. Він наголосив: Харків був, є і буде Україною.

Напередодні речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські загарбники зосереджують свої основні зусилля на захопленні Харкова та оточенні угруповання українських військ на Донбасі.

За його словами, ворог продовжує блокувати Харків, обстрілює місто з артилерії.

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