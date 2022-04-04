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Факты / Украина

Враг готовится захватить Харьков и окружить украинские войска на Донбассе – Минобороны

Юлия Соколова редактор ленты
Танк РФ

Российские захватчики сосредоточивают свои основные усилия на захвате Харькова и окружении группировки украинских войск на Донбассе.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

– Идет широкомасштабная вооруженная агрессия РФ против нашего государства. Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку ООС (Операции Объединенных сил, — Ред.) и завладеть городом Харьков, — подчеркнул Мотузяник.

Он уточнил, что враг продолжает блокировать Харьков, обстреливает город из артиллерии. При этом российские захватчики перегруппируют войска, усиливают противовоздушное прикрытие важных для них объектов Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении. Враг также пытается восстановить мост через реку Северский Донец вблизи Изюма.

На Донецком направлении основные усилия войск РФ сосредоточены в районе городов Рубежное и Попасная. Враг готовится к наступлению на Северодонецк и будет пытаться получить полный контроль над городом Мариуполь, который постоянно обстреливает.

По словам Мотузяника, РФ продолжает использовать высокоточное вооружение, чтобы уничтожать объекты критической инфраструктуры на территории Украины. Параллельно враг формирует и перемещает дополнительные подразделения для участия в боях в Украине.

– Противник усиливает группировку войск Западного и Южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений своего мобилизационного резерва, – рассказал Мотузяник.

На отдельных направлениях на юге Украины войска РФ проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение своих сил.

Враг пытается наладить маршруты логистического обеспечения своих подразделений, создает запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. А медицинские учреждения Россия готовит для приема большого количества раненых.

На днях президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам сообщил, что РФ планирует захватить Юг Украины и Донбасс. Украинская армия усиливает оборону на этих направлениях.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ проинформировали, что враг в течение ближайших суток может начать наступление на Северодонецк (Луганская область) и Большую Новоселку (Донецкая область).

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Источник: Ukraine Media Centre Kyiv

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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