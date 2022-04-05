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Факты / Украина

В порту Мариуполя тонет обстрелянное РФ гражданское судно под доминиканским флагом – МВД

Юлия Соколова редактор ленты
судно

Во время очередного обстрела Мариуполя (Донецкая область) российские захватчики попали в гражданское судно, находящееся в порту города. Сейчас оно тонет, есть раненый.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, это произошло во время ночных обстрелов города.

Российские военные преступники попали в судно под флагом Доминиканской Республики.

– Ночью, во время очередного обстрела с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов. Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен, — рассказали в МВД.

Капитан подал сигнал SOS на международном канале морской безопасности, а также сообщение, что судно было жестоко разгромлено, возник пожар и есть раненый.

Во время вражеских обстрелов судно получило пробоину и начало тонуть. При этом огонь охватывал все большую площадь.

– Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место, — отметили в МВД.

Само судно сейчас тонет в порту Мариуполя, там продолжается пожар. Из-за постоянных обстрелов путинских войск провести спасательную операцию невозможно.

Как известно, город Мариуполь находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. В городе разрушены 90% инфраструктуры (40% уже невозможно восстановить), он находится за гранью гуманитарной катастрофы.

В Мариуполе сейчас остаются более 100 тыс. мирных жителей, которых нет возможности эвакуировать. Люди пытаются выезжать собственными автомобилями в Бердянск и дальше в Запорожье. Маршрут работает с перебоями и без установления тишины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Турция готова вывезти кораблями раненых и убитых защитников из Мариуполя, если будет согласование от Кремля.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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