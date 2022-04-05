Під час чергового обстрілу Маріуполя (Донецька область) російські загарбники влучили в цивільне судно, яке перебуває в порту міста. Зараз воно тоне, є поранений.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, це сталося під час нічного обстрілу міста.

Російські військові злочинці влучили в судно під прапором Домініканської Республіки.

– Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилося біля одного з причалів. Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений, – розповіли в МВС.

Капітан подав сигнал SOS на міжнародному каналі морської безпеки, а також повідомлення, що судно було жорстоко розгромлене, виникла пожежа і є поранений.

Під час ворожого обстрілу судно отримало пробоїну та почало тонути. При цьому вогонь охоплював дедалі більшу його площу.

– Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце, – наголосили в МВС.

Саме судно зараз тоне в порту Маріуполя, там триває пожежа. Через постійні обстріли путінських військ провести рятувальну операцію неможливо.

Як відомо, місто Маріуполь перебуває під постійними обстрілами російських загарбників. У місті зруйновано 90% інфраструктури (40% вже неможливо відновити), воно знаходиться за межею гуманітарної катастрофи.

У Маріуполі зараз залишаються понад 100 тис. мирних мешканців, яких немає можливості евакуювати. Люди намагаються виїжджати власними автомобілями до Бердянська й далі до Запоріжжя. Маршрут працює з перебоями та без встановлення режиму тиші.

За словами президента України, Володимира Зеленського, Туреччина готова вивезти кораблями поранених та вбитих захисників із Маріуполя, якщо буде погодження від Кремля.