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Факти / Україна

За час війни з України виїхало 4,2 млн людей, 80% хочуть повернутися – соцопитування

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
беженцы

За перші п’ять тижнів з початку повномасштабного вторгнення російських військ територію України покинули понад 4 млн осіб. Низка авторитетних міжнародних організацій, зокрема і ООН, фокусують сьогодні свої зусилля на підтримці урядів приймаючих країн.

При цьому пріоритет віддається наданню критично важливих послуг із захисту та гуманітарної допомоги, оскільки переміщення людей і потреби продовжують зростати в геометричній прогресії.

Кількість біженців з України в різних країнах Європи станом на 4 квітня 2022 року:

  • Польща – 2 469 657 осіб;
  • Румунія – 648 410 осіб;
  • Угорщина – 394 728 осіб;
  • РФ – 350 632 особи;
  • Словаччина – 350 632 особи;
  • Білорусь – 16 274 особи.

Біженці: штрихи до портрета

Згідно з результатами опитування, яке було проведено соціологічною службою Центру Разумкова, переважна більшість біженців – жінки (83%). Найбільшу вікову групу становлять люди від 30 до 39 років (37%). І тільки 8% – ті, кому від 50 до 59 років.

76% респондентів виявилися людьми з вищою або незакінченою вищою освітою. Це в основному висококваліфіковані фахівці (26%), підприємці (20%) і кваліфіковані робітники (17%).

Більше половини тих, хто виїжджає за кордон у зв’язку з військовими діями, — жителі Сходу і Півдня країни (51,5%), і тільки 4% – жителі західних областей.

63% біженців відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, і стільки ж виїхали за кордон з дітьми.

Цікаво, що 65% опитаних вважають рідною саме українську мову.

55% респондентів відповіли, що на час їхнього виїзду відбувалися бойові дії в населеному пункті, де вони проживають.

Відповідаючи на запитання, чи отримували вони будь-яку допомогу з початку війни, 53,5% респондентів відповіли, що їм допомагали волонтерські організації.

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Біженці: настрої та оцінки

Оцінюючи власний психологічний стан на час опитування, респонденти його оцінили в середньому в 5,7 бала за 10-бальною шкалою.

89% опитаних вірять у те, що Україна переможе в цій війні, тільки 1% дали негативну відповідь.

Дії державного керівництва України під час російської агресії 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% негативно.

35% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 43% вважають, що такої допомоги мало для такої масштабної війни, яку веде Україна.

Майже 80% опитаних планують повернутися в Україну після закінчення бойових дій, приблизно 10% ще розмірковують над цим питанням і стільки ж упевнені, що намірів повернутися не мають.

Опитування проводилося на пунктах пропуску через державний кордон України в Закарпатській області (пункти пропуску Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса).

З 15 березня по 1 квітня 2022 року було опитано 101 респондента старше 16 років, який перетинав державний кордон пішки або автомобільним транспортом.

Джерело: Портал оперативних даних, Центр Розумкова

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Фото: Depositphotos

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