Тела расстрелянных жителей на дорогах, братские могилы с замученными людьми, уничтоженная инфраструктура. Так сегодня выглядит многострадальная Буча после ухода российских войск.

О том, как местные власти пытаются реанимировать город, журналистам издания DW рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

По словам мэра, уже четвертый день специалисты занимаются зачисткой Бучи от диверсантов. Работают саперы. Коммунальщики работают над восстановлением критической инфраструктуры. На повестке дня – подача света, газа и воды.

Уже налажена доставка продуктов, медикаментов, средств гигиены, корма для животных. Созданы локационные центры для приготовления пищи.

Анатолий Федорук рассказал, что в Буче проживало 50 тыс. горожан. В общине, куда входят и окрестные села, — 67 тыс. человек.

По состоянию на сегодняшний день в городе 3 700 граждан, но потихоньку количество людей растет. В других населенных пунктах общины численность уменьшилась на 30%.

— Вчера был в Воздвиженке, это самый отдаленный район, так там из 1 780 граждан под оккупацией оставалось 760. Шестеро мирных жителей были расстреляны российскими оккупантами, — говорит мэр.

Он отмечает, что к северу Киевской области те, кто в первый-второй день попали под оккупацию, фактически не могли покинуть свои дома.

Что касается количества погибших жителей Бучи, то по состоянию на 6 марта, таких 320. С трупами сейчас работают соответствующие специалисты, криминалисты, правоохранители, но количество обнаруженных тел растет с каждым днем.

Убитых и замученных людей обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах. Где была возможность, когда не было обстрелов, тела прикапывали.

— Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас каждый день находим новые тела в селах общины в соответствующих временных захоронениях, — объясняет городской голова.

По его словам, почти 90% — это пулевые, а не осколочные поражения. По всей Буче пока обнаружены три места массового захоронения: это территория предприятия Украгроснаб, улиц Вокзальная и Яблоневая и детский лагерь, где нашли расстрелянных людей с завязанными руками.

Мэр Бучи отмечает, что в процессе идентификации погибших задействованы международные и украинские органы.

По словам городского головы, 112 частных домов разрушены до основания и не подлежат восстановлению, еще около сотни повреждены. 18 многоквартирных домов получили тяжелые артиллерийские повреждения и выгорели. По двум из них визуально можно говорить, что они не подлежат восстановлению, поскольку являются панельными. Но об этом более подробно должны сказать эксперты.

Напомним, что в Буче и в регионе действует комендантский час до 7 апреля включительно. Какие будут приняты решения после этого, неизвестно. Местным жителям пока не рекомендуется возвращаться в город, поскольку он еще мало приспособлен для более-менее нормальной жизни.

Источник: DW

Фото: Максимилиан Ильченко