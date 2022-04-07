Тіла розстріляних жителів на дорогах, братські могили з закатованими людьми, знищена інфраструктура. Такий сьогодні вигляд має багатостраждальна Буча після відходу російських військ.

Про те, як місцева влада намагається реанімувати місто, журналістам видання DW розповів Мер Бучі Анатолій Федорук.

За словами мера, вже четвертий день фахівці займаються зачисткою Бучі від диверсантів. Працюють сапери. Комунальники задіяні у відновленні критичної інфраструктури. На порядку денному – подача світла, газу і води.

Вже налагоджена доставка продуктів, медикаментів, засобів гігієни, корму для тварин. Створені локаційні центри для приготування їжі.

Анатолій Федорук розповів, що в Бучі проживало 50 тис. городян. У громаді, куди входять і навколишні села, – 67 тис. осіб.

Станом на сьогодні в місті 3 700 громадян, але потихеньку кількість людей зростає. В інших населених пунктах громади чисельність зменшилася на 30%.

– Вчора був у Воздвиженці, це найвіддаленіший район, так там із 1 780 громадян під окупацією залишалося 760. Шестеро мирних жителів були розстріляні російськими окупантами, – каже мер.

Він зазначає, що на північ Київської області ті, хто в перший-другий день потрапили під окупацію, фактично не могли покинути свої будинки.

Що стосується кількості загиблих жителів Бучі, то станом на 6 березня таких 320. З трупами зараз працюють відповідні фахівці, криміналісти, правоохоронці, але кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.

Убитих і закатованих людей виявляють у приватних садибах, парках, скверах. Де була можливість, коли не було обстрілів, тіла прикопували.

– Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз щодня знаходимо нові тіла в селах громади у відповідних тимчасових похованнях, – пояснює міський голова.

За його словами, майже 90% – це кульові, а не осколкові ураження. По всій Бучі поки виявлено три місця масового поховання: це територія підприємства Украгроснаб, вулиці Вокзальна й Яблунева і дитячий табір, де знайшли розстріляних людей із зав’язаними руками.

Мер Бучі зазначає, що в процесі ідентифікації загиблих задіяні міжнародні та українські органи.

За словами міського голови, 112 приватних будинків зруйновані вщент і не підлягають відновленню, ще близько сотні пошкоджені. 18 багатоквартирних будинків отримали важкі артилерійські пошкодження та вигоріли. Щодо двох із них візуально можна говорити, що вони не підлягають відновленню, оскільки є панельними. Але про це більш детально повинні сказати експерти.

Нагадаємо, що в Бучі та у регіоні діє комендантська година до 7 квітня включно. Якими будуть рішення після цього, невідомо. Місцевим жителям поки не рекомендується повертатися в місто, оскільки воно ще мало пристосовано для більш-менш нормального життя.

Джерело: DW

Фото: Максиміліан Ільченко