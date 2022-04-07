Нужно готовиться, что худшая ситуация будет в Мариуполе – Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что худшая ситуация после прихода российских войск в украинские города будет в Мариуполе. Она призвала всех морально готовиться к этому.

– Мы видим конкретно стратегию войны орков. Они разрушают максимально города, чтобы запугать мирное население. Убивают, пытают, зверствуют. Чтобы города капитулировали. Второе – они убивают тех, кто не хочет жить по их правилам, – пояснила Венедиктова.

Показательным примером в этом плане она назвала Бородянку Киевской области, где не было военных или специализированной инфраструктуры.

– Эти орки 26-27-го заходили танками. Почувствовали, что в них бросили то ли коктейль молотова, то ли гранату – это еще уточняется. Танки остановились, потому что побоялись заходить в населенный пункт. Они вызвали авиацию и вы видели результат – она просто уничтожала все. У нас на сегодня есть факты по Бородянке – сексуальные преступления, пытки, – перечислила Венедиктова.

Она уточнила, что жертвы сексуальных преступлений будут проявляться уже после того, как закончится активная фаза войны, так как пострадавшие в таких случаях начинают говорить только после того, как убедятся в своей безопасности.

По словам генпрокурора, худшее в ситуации с Бородянкой в том, насколько она разрушена и какова непредвиденность с жертвами там.

Ирина Венедиктова добавила, что по Бородянке зафиксированы факты изнасилования бабушки и детей.