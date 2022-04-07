Нужно готовиться, что худшая ситуация будет в Мариуполе – Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что худшая ситуация после прихода российских войск в украинские города будет в Мариуполе. Она призвала всех морально готовиться к этому.
– Мы видим конкретно стратегию войны орков. Они разрушают максимально города, чтобы запугать мирное население. Убивают, пытают, зверствуют. Чтобы города капитулировали. Второе – они убивают тех, кто не хочет жить по их правилам, – пояснила Венедиктова.
Показательным примером в этом плане она назвала Бородянку Киевской области, где не было военных или специализированной инфраструктуры.
– Эти орки 26-27-го заходили танками. Почувствовали, что в них бросили то ли коктейль молотова, то ли гранату – это еще уточняется. Танки остановились, потому что побоялись заходить в населенный пункт. Они вызвали авиацию и вы видели результат – она просто уничтожала все. У нас на сегодня есть факты по Бородянке – сексуальные преступления, пытки, – перечислила Венедиктова.
Она уточнила, что жертвы сексуальных преступлений будут проявляться уже после того, как закончится активная фаза войны, так как пострадавшие в таких случаях начинают говорить только после того, как убедятся в своей безопасности.
По словам генпрокурора, худшее в ситуации с Бородянкой в том, насколько она разрушена и какова непредвиденность с жертвами там.
Ирина Венедиктова добавила, что по Бородянке зафиксированы факты изнасилования бабушки и детей.
– Мотыжин – там тоже были эти орки. Там была семья, бежавшая оттуда: мужчина, женщина и две дочки. Часть семьи успела скрыться. Когда мужчина был в плену с одной из дочек, они ее пристрелили. Он был 7 дней в плену в подвале и спрашивал, почему вы убили моего ребенка – ему ответили, что это потому, что она была одета в черное, а им не нравится этот цвет. Они закопали ее на два метра, – рассказала генпрокурор.