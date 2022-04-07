Потрібно готуватися, що найгірша ситуація буде у Маріуполі – Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що найгірша ситуація після приходу російських військ до українських міст буде у Маріуполі. Вона закликала всіх морально готуватись до цього.

– Ми бачимо саме стратегію війни орків. Вони руйнують максимально міста, щоби залякати мирне населення. Вбивають, катують, лютують. Щоб міста капітулювали. Друге – вони вбивають тих, хто не хоче жити за їхніми правилами, – пояснила Венедіктова.

Показовим прикладом у цьому плані вона назвала Бородянку Київської області, де не було військових чи спеціалізованої інфраструктури.

– Ці орки 26-27-го заходили танками. Відчули, що в них кинули чи то коктейль молотова, чи гранату – це ще уточнюється. Танки зупинилися, бо побоялися заходити до населеного пункту. Вони викликали авіацію, і ви бачили результат – вона просто знищувала все. У нас на сьогодні є факти щодо Бородянки – сексуальних злочинів, тортур, – перерахувала Венедіктова.

Вона уточнила, що жертви сексуальних злочинів виявлятимуться вже після того, як закінчиться активна фаза війни, оскільки постраждалі в таких випадках починають говорити лише після того, як переконаються у своїй безпеці.

За словами генпрокурора, найгірше у ситуації з Бородянкою у тому, наскільки вона зруйнована і яка непередбачуваність із жертвами там.

Ірина Венедіктова додала, що щодо Бородянки зафіксовано факти зґвалтування бабусі та дітей.