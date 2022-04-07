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Факты / Украина

Российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве — мэр

Марта Бондаренко редактор ленты
Российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве — мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что враг разбомбил железнодорожный вокзал города и теперь он не работает.

Об этом Сенкевич рассказал во время прямого эфира в Facebook.

Так, в соцсети горожане спросили мэра, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, на что Сенкевич ответил: Не работает, потому что его разбомбили.

Однако он не сообщил, когда именно произошел обстрел. Пока из города можно бесплатно эвакуироваться автобусами.

По словам Александра Сенкевича, с начала вражеских бомбардировок на территории города повреждено 55 учебных учреждений. За последние дни обстрелы повредили также 28 жилых домов.

Также в городе не работает завод Заря. Причиной тому, как сообщил Сенкевич, обстрелы со стороны оккупантов.

4 апреля российские оккупанты в Николаеве обстреляли жилые кварталы запрещенными кассетными бомбами. В результате чего погибли 11 человек, в частности один ребенок. Утром 4 апреля российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Ранее сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве со страной-агрессором РФ.

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Фото: УЗ

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