Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що ворог розбомбив залізничний вокзал міста і тепер він не працює.

Про це Сенкевич розповів під час прямого ефіру у Facebook.

Так, у соцмережі містяни запитали у мера, чому у Миколаєві не працює залізничний вокзал, на що Сенкевич відповів: Не працює, бо його розбомбили.

Проте він не повідомив, коли саме стався обстріл. Наразі з міста можна безкоштовно евакуюватися автобусами.

За словами Олександра Сенкевича, від початку ворожих бомбардувань на території міста пошкоджено 55 закладів освіти. За останні день обстріли пошкодили також 28 житлових будинків.

Також у місті не працює завод Зоря. Причиною тому, як повідомив Сенкевич, є обстріли зі сторони окупантів.

4 квітня російські окупанти у Миколаєві обстріляли житлові квартали забороненими касетними бомбами. Внаслідок чого загинули 11 людей, зокрема одна дитина. Уранці 4 квітня російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву.

Раніше СБУ під час спецоперації затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури. Його підозрюють у державній зраді та співпраці з країною-агресором РФ.