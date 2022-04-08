Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 42 день войны
Убили Убили
167 детей
Ранили Ранили
>297 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Оккупанты сосредоточены на захвате Мариуполя, Попасной и Рубежного – сводка Генштаба

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты сосредоточены на захвате Мариуполя, Попасной и Рубежного – сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины. Свои основные усилия сосредоточены на захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, противник пытается прорвать оборону наших Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении враг также пытается не допустить продвижения наших военных.

Вооруженные силы Беларуси проводят оперативную и боевую подготовку на полигонах по всей территории страны. Четыре батальонных тактических группы привлечены к выполнению задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Читайте
Украина нуждается в вооружении стандартов НАТО - министр обороны Резников

В Генштабе подчеркивают, что все еще возможны ракетные и авиаудары с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.

Есть информация, что в Беларуси набирают так называемых добровольцев для комплектования новых подразделений частной военной компании. Пока информация уточняется.

Российский оккупант завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного в районах Брянской и Курской областей.

Также враг пытается восстановить участки железной дороги из города Купянск в Харьков, Изюм и Сватово. Для этого были привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

Читайте
Нужно готовиться, что худшая ситуация будет в Мариуполе – Венедиктова

Российские военные продолжают блокировать Харьков, минируют территорию.

В Изюме боевики ДНР выполняют функции “полиции”: проверяют документы, проводят незаконные обыски местного населения.

Также оккупанты пытаются взять под контроль населенные пункты Попасная и Рубежное.

Продолжаются авиаобстрелы и с применением реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

На территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки отбили семь атак российского врага, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 — автомобильной техники противника.

Фото: Генштаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка