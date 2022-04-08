Российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины. Свои основные усилия сосредоточены на захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, противник пытается прорвать оборону наших Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении враг также пытается не допустить продвижения наших военных.

Вооруженные силы Беларуси проводят оперативную и боевую подготовку на полигонах по всей территории страны. Четыре батальонных тактических группы привлечены к выполнению задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

В Генштабе подчеркивают, что все еще возможны ракетные и авиаудары с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.

Есть информация, что в Беларуси набирают так называемых добровольцев для комплектования новых подразделений частной военной компании. Пока информация уточняется.

Российский оккупант завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного в районах Брянской и Курской областей.

Также враг пытается восстановить участки железной дороги из города Купянск в Харьков, Изюм и Сватово. Для этого были привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.

Российские военные продолжают блокировать Харьков, минируют территорию.

В Изюме боевики ДНР выполняют функции “полиции”: проверяют документы, проводят незаконные обыски местного населения.

Также оккупанты пытаются взять под контроль населенные пункты Попасная и Рубежное.

Продолжаются авиаобстрелы и с применением реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

На территории Донецкой и Луганской областей за прошлые сутки отбили семь атак российского врага, уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 — автомобильной техники противника.

Фото: Генштаб ВСУ