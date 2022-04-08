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Факты / Украина

Остатки Искандеров, снаряды и мины: в Ирпене завершили первый этап разминирования

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Остатки Искандеров, снаряды и мины: в Ирпене завершили первый этап разминирования

В освобожденном от российских оккупантов Ирпене Киевской области завершили первый этап разминирования.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, специалисты профильных служб проверили места базирования армейцев РФ и ведение активных боевых действий, брошеные боевые позиции и все улицы города.

— Сводный отряд взрывотехников Нацполиции совместно с пиротехниками ГСЧС сразу приступили к зачистке, ведь российские военные оставили после себя тысячи опасных “сюрпризов”. И это не только неразорвавшиеся боеприпасы, но и специально установленные растяжки и заминированная техника, — объяснил Клименко.

Остатки Искандеров, снаряды и мины: в Ирпене завершили первый этап разминирования / 4 фотографии

По его словам, в Ирпене взрывотехники Нацполиции изъяли более 3 тыс. взрывоопасных предметов. Это авиационные бомбы, остатки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер, противотанковые ракетные комплексы, кассетные боеприпасы, противопехотные мины ОЗМ-72, снаряды к пушкам, минометные мины, автоматические гранатометы, самодельные взрывные устройства и патроны разного калибра.

– Сегодня мы можем говорить, что завершен первый этап разминирования Ирпеня: в городе зачищены места базирования армейцев и ведения активных боевых действий, заброшенные боевые позиции и улицы. Следующим этапом разминирования будет зачистка от опасных предметов жилищного фонда города, – добавил Клименко.

28 марта Ирпень освободили от российских оккупантов. Но мэр Ирпеня Александр Маркушин призвал выехавших из города жителей пока не возвращаться.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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