У звільненому від російських окупантів Ірпені Київської області завершили перший етап розмінування.

Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, спеціалісти профільних служб перевірили місця базування армійців РФ і ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та всі вулиці міста.

– Зведений загін вибухотехніків Нацполіції спільно із піротехніками ДСНС одразу приступили до зачистки, адже російські військові залишили після себе тисячі небезпечних “сюрпризів”. І це не лише боєприпаси, які не вибухнули, а й спеціально встановлені розтяжки і замінована техніка, – пояснив Клименко.

Залишки Іскандерів, снаряди і міни: в Ірпені завершили перший етап розмінування / 4 фотографии

За його словами, в Ірпені вибухотехніки Нацполіції вилучили понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів. Це авіаційні бомби, залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, протитанкові ракетні комплекси, касетні боєприпаси, протипіхотні міни ОЗМ-72, снаряди до гармат, мінометні міни, автоматичні гранатомети, саморобні вибухові пристрої та набої різного калібру.

– Сьогодні ми можемо говорити, що завершено перший етап розмінування Ірпеня: в місті зачищено місця базування армійців і ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та вулиці. Наступним етапом розмінування буде зачистка від небезпечних предметів житлового фонду міста, – додав Клименко.

28 березня Ірпінь звільнили від російських окупантів. Але мер Ірпеня Олександр Маркушин закликав жителів, які виїхали з міста, поки що не повертатися.