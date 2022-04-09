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Факты / Украина

На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу

Татьяна Забожко редактор ленты
Переправа до Ірпеня

На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню в Киевской области начали обустраивать временную переправу.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Параллельно идет подготовка к строительству нового моста. Старт работ состоится в ближайшее время.

– Начинаем восстанавливать дороги и мосты, разрушенные российской армией, – отчитался Кирилл Тимошенко.

В Черниговской области из-за боевых действий повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс), разрушены 16 мостов и путепроводов.

– В настоящее время идет активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и поставки гуманитарных грузов. Пытаемся восстановить все максимально оперативно. Все будет Украина! – добавляет заместитель руководителя Офиса президента.

Продолжается ямочный ремонт и на трассе Киев-Чоп.

Анонсировал старт ямочного ремонта на трассе М-01 Киев – Чернигов министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Переправа до Ірпеня
Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Переправа до Ірпеня
Переправа до Ірпеня
Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Переправа до Ірпеня
На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу / 5 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко

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