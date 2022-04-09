На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню в Киевской области начали обустраивать временную переправу.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Параллельно идет подготовка к строительству нового моста. Старт работ состоится в ближайшее время.

– Начинаем восстанавливать дороги и мосты, разрушенные российской армией, – отчитался Кирилл Тимошенко.

В Черниговской области из-за боевых действий повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс), разрушены 16 мостов и путепроводов.

– В настоящее время идет активное восстановление транспортных коридоров для безопасного передвижения граждан и поставки гуманитарных грузов. Пытаемся восстановить все максимально оперативно. Все будет Украина! – добавляет заместитель руководителя Офиса президента.

Продолжается ямочный ремонт и на трассе Киев-Чоп.

Анонсировал старт ямочного ремонта на трассе М-01 Киев – Чернигов министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

На подъезде к Ирпеню обустраивают временную переправу / 5 фотографий

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко