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Факти / Україна

На під’їзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Переправа до Ірпеня

На автошляху Р-30 на під’їзді до Ірпеня Киїської області почали облаштовувати тимчасову переправу.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту. Старт робіт відбудеться найближчим часом.

– Розпочинаємо відновлювати дороги та мости, зруйновані російською армією, – відзвітував Кирило Тимошенко.

У Чернігівській області через бойові дії пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас) та зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

– Нині триває активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та постачання гуманітарних вантажів. Намагаємось відновити все максимально оперативно. Все буде Україна! – додає заступник керівника Офісу президента.

Триває ямковий ремонт і на трасі Київ-Чоп.

Анонсував старт ямкового ремонту на трасі М-01 Київ – Чернігів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Переправа до Ірпеня
Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Переправа до Ірпеня
Переправа до Ірпеня
Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Ремонтні роботи
Переправа до Ірпеня
На під’їзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу / 5 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

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