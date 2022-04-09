На автошляху Р-30 на під’їзді до Ірпеня Киїської області почали облаштовувати тимчасову переправу.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту. Старт робіт відбудеться найближчим часом.

– Розпочинаємо відновлювати дороги та мости, зруйновані російською армією, – відзвітував Кирило Тимошенко.

У Чернігівській області через бойові дії пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас) та зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

– Нині триває активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та постачання гуманітарних вантажів. Намагаємось відновити все максимально оперативно. Все буде Україна! – додає заступник керівника Офісу президента.

Триває ямковий ремонт і на трасі Київ-Чоп.

Анонсував старт ямкового ремонту на трасі М-01 Київ – Чернігів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

На під’їзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу / 5 фотографий

Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко