На під’їзді до Ірпеня облаштовують тимчасову переправу

На автошляху Р-30 на під’їзді до Ірпеня Киїської області почали облаштовувати тимчасову переправу.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту. Старт робіт відбудеться найближчим часом.
– Розпочинаємо відновлювати дороги та мости, зруйновані російською армією, – відзвітував Кирило Тимошенко.
У Чернігівській області через бойові дії пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас) та зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.
– Нині триває активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та постачання гуманітарних вантажів. Намагаємось відновити все максимально оперативно. Все буде Україна! – додає заступник керівника Офісу президента.
Триває ямковий ремонт і на трасі Київ-Чоп.
Анонсував старт ямкового ремонту на трасі М-01 Київ – Чернігів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 45-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Кирило Тимошенко
Фото: Кирило Тимошенко