В воскресенье, 10 апреля, российские войска выпустили на Днепропетровскую область более десяти ракет. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашок.

— Сегодня Днепропетровщина пережила самый тяжелый день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых — пресс-офицер главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, — сообщил он.

По его словам, сейчас на территории Днепропетровской области врага нет, однако захватчики пытались занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка, что в Херсонской области, в 50 км от Зеленодольска.

Вероятно, враг хочет выйти на административные границы Херсонской области, но ему это не удается.

Напомним, что 10 апреля в результате ракетных ударов был полностью уничтожен международный аэропорт в Днепре.

Первый ракетный удар был нанесен в 10 утра, а второй около 12 часов, когда чрезвычайники боролись с огнем от первого удара. В результате второго ракетного удара были ранены шесть спасателей, из которых один в тяжелом состоянии, трое имеют среднюю степень травм, еще двое – с легкими поражениями.