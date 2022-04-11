У неділю, 10 квітня, російські війська випустили на Дніпропетровську область більше десяти ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашок.

– Сьогодні Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за ці 46 діб. Більше десяти ракет, одну з яких було збито, знищений ворожий безпілотник, декілька зруйнованих об‘єктів, один загиблий, постраждалі рятувальники, серед яких – прес-офіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка, – повідомив він.

За його словами, зараз на території Дніпропетровщини ворога немає, проте загарбники намагалися зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка, що на Херсонщині, у 50 км від Зеленодольська.

Ймовірно ворог хоче вийти на адміністративні кордони Херсонської області, але йому це не вдається.

Нагадаємо, що 10 квітня внаслідок ракетних ударів було повністю знищено міжнародний аеропорт у Дніпрі.

Перший ракетний удар було завдано о 10 ранку, а другий близько 12-ї години, коли надзвичайники боролись з вогнем від першого удару. Внаслідок другого ракетного удару було поранено шість рятувальників, з яких один в тяжкому стані, троє мають середній ступінь травм, ще двоє – з легкими ураженнями.