З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали понад 513 дітей. Як повідомили в Офісі генпрокурора, 177 дітей загинули, ще понад 336 зазнали поранень.

Але навіть ці цифри не є остаточними, оскільки кількість загиблих і постраждалих ще намагаються встановити в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Наразі найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 108, Київській – 93, Харківській – 76, Чернігівській – 51, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Ювенальні прокурори встановили, що 4 березня в селі в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і були розстріляні в спину військовослужбовцями РФ з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, а його брат був поранений.

8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на дорозі поблизу села Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області зазнали поранень троє дітей.

Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина дістала мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів російськими військовими.

9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області зазнала поранень 9-річна дитина.

Також в Офісі генпрокурора додали, що від початку повномасштабної війни Росії проти України внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти, 87 з них зруйновано повністю.