Франція відправила до України спеціалістів, які допомагатимуть у розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками на Київщині.

Про це поінформував посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Він зазначив, що до нашої держави прибув загін технічних та наукових жандармів. Вони розпочнуть свою роботу у вівторок, 12 квітня.

За словами посла, Франція першою надає таку допомогу Україні.

Варто зазначити, що сьогодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Як поінформував очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, темою зустрічі було обговорення розслідування скоєних Росією в Україні звірств.

Міністр уточнив, що Латвія підтримує роботу прокурора Хана та виділила 100 тис. євро для його офісу.

