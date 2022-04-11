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Факти / Україна

Франція відправила до України жандармів для розслідування злочинів РФ біля Києва

Юлія Соколова редакторка стрічки
Французькі жандарми у Львові

Франція відправила до України спеціалістів, які допомагатимуть у розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками на Київщині.

Про це поінформував посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Він зазначив, що до нашої держави прибув загін технічних та наукових жандармів. Вони розпочнуть свою роботу у вівторок, 12 квітня.

За словами посла, Франція першою надає таку допомогу Україні.

– З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних навколо Києва. Франція – перша, хто надає таку допомогу. Завтра вони будуть на роботі, – наголосив посол.

Варто зазначити, що сьогодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Як поінформував очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, темою зустрічі було обговорення розслідування скоєних Росією в Україні звірств.

Міністр уточнив, що Латвія підтримує роботу прокурора Хана та виділила 100 тис. євро для його офісу.

– Винні у тяжких злочинах мають бути притягнуті до відповідальності, – додав Рінкевичс.

Як поінформувала напередодні генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, станом на 10 квітня у Київській області було виявлено тіла вже 1 222 місцевих мешканців, котрі загинули під час окупації РФ.

Російські загарбники чинили жорстокі злочини та звірства проти мирних українців. Після звільнення територій Київщини від окупантів були виявлені тіла закатованих людей зі зв’язаними за спиною руками та масові поховання. Рашисти ґвалтували жінок та дітей, розстрілювали людей та спалювали цілі родини.

Станом на сьогодні вже понад 40 країн світу об’єдналися у позові до Міжнародного кримінального суду проти Росії через злочини, скоєні нею в Україні.

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