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Факты / Украина

Расстреливали и делали шашлыки в церкви: на Черниговщине оккупанты издевались над животными

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Расстреливали и делали шашлыки в церкви: на Черниговщине оккупанты издевались над животными

В селах Лукашевка и Ивановка, которые расположены у границ Чернигова, российские военные издевались над животными.

Фермер насчитал 110 убитых туш взрослых коров и телят. Оккупанты застрелили даже тельную корову, которая уже начала рожать.

Следует отметить, что именно с этой фермы с начала войны в Чернигов возили молоко для детей бесплатно.

– А сколько они еще поели, они делали сафари. Коровки и телята ходили по территории фермы, и они из автоматов расстреливали их, делали шашлыки в церкви, – рассказал фермер.

Около полусотни домов оккупанты просто сравняли с землей. Сельскохозяйственную технику в селах они уничтожили и разграбили.

Кроме того, военные РФ убили 12 мирных жителей. Их находили даже в храме, где россияне устроили штаб.

Ранее мы писали, что оккупанты уничтожили экопарк в Харькове. До полномасштабной войны там проживало около 5 тыс. животных.

В результате российской агрессии клетки и вольеры были разрушены или повреждены, большое количество животных убиты или ранены. Эвакуировать их, из-за постоянных обстрелов, невозможно, к тому же, нужен спецтранспорт и множество людей.

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